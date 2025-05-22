Atakum’da 19 Mayıs coşkusu: TSM konseri büyüledi!

Konser öncesinde vatandaşlar, Atakum Belediyesi’nin “Kitabın Biletin Olsun” kampanyasına katılarak Ata Sahne’deki kitap kumbarasına kitap bağışladı. Toplanan kitaplar, Atakum’daki okullara ulaştırılarak öğrencilerin eğitimine destek sağlıyor.

Etkinliğe Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Volkan Sağlam yönetimindeki konserde, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri ve Cumhuriyet marşları icra edildi. Sanatçıların performansı izleyicilerden büyük beğeni kazandı. Konserde, TSM ezgileriyle sunulan tango dansı da yoğun ilgi topladı. Zengin repertuvarıyla müzik ziyafetine dönüşen gece, izleyicilerce ayakta alkışlandı.

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, etkinliğe gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Kitabın Biletin Olsun kampanyamıza verdiğiniz destek için teşekkürler. Kumbaramız doldu. Geçen hafta üç okulumuza kitap ulaştırdık. Başvurular devam ettikçe kitapları ihtiyaç sahibi okullara taşımaya devam edeceğiz” dedi.