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Atakum’da deprem dayanışması

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliği ile başta depremzedeler olmak üzere 30 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği verilmeye başlandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:49
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Atakum’da deprem dayanışması

Atakum’da deprem dayanışması
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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin "Yaralarımızı birlikte saracağız" diyerek başlattığı dayanışma seferberliğine destek artıyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliği ile başta afet bölgesinden Atakum’a gelen depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 30 adet tekerlekli sandalye dağıtımına başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Nadide Döktür, yaşanılan zorlu dönemde dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ve birçok hayırseverin desteği ile başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 30 adet tekerlekli sandalye desteği vermeye başladık. Bugün 30 engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılıyoruz. Çalışmalarımız daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için aralıksız devam edecek” dedi.

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