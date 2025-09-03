Atakum’da el sanatları ve kişisel gelişim kursları

Samsun'un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde el sanatlarından kişisel gelişime, spordan sanata her ilgiye yönelik kurslar vatandaşlarla buluşacak.

Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde el sanatları, kişisel gelişim, sanat, hobi ve spor başlığı altında geniş yelpazede kurslar düzenleniyor.

Kurslar Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu ve Ata Sahne Sanat Merkezinde alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

El Sanatları alanında çini, takı, giyim ve üretim teknolojisi, dikiş, mefruşat, sepet örücülüğü, Trabzon hasır işlemeciliği hobi ve spor alanında resim, fitness, satranç, 2. seviye pilates kişisel gelişim alanında diksiyon, spiker, sunuculuk, Türk işaret dili, Fransızca, Almanca, hasta ve yaşlı bakımı, okul öncesi çocuk gelişimi, engelli kamu personeli seçme sınavı kursları düzenlenecek. Sanat alanında bağlama, piyano, vurmalı çalgılar (darbuka), ney, keman, yetişkin ve çocuklara yönelik Türk halk oyunları, Türk sanat ve halk müziği koroları ile tiyatro kursları gerçekleştirilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 20 Eylül Cumartesi gününe kadar kursların düzenleneceği Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu veya Ata Sahne Sanat Merkezine gelerek başvuru yapabilirler. Kurslar hakkında, Atakum Belediyesinin kurumsal hattından da detaylı bilgi alınabiliyor.

