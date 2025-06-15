Atakum’da LGS sınavına giren öğrencilere kek ve su ikramı

Atakum Belediyesi, LGS sınava giren öğrencilere moral vermek amacıyla harekete geçti. Çeşitli ikramların yer aldığı kolileri, araçlara yükleyen belediye ekipleri ardından Atakum sınırları içerisindeki okullara ulaştırdılar. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri karşılayan ekipler, öğrencilere kek ve su ikram etti. Öğrencilere başarılar dileyen ekipler, ardından okul bahçesinde heyecanla bekleyen velilere ikramlarda bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "LGS merkezi sınavında, ter döken tüm öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Emeklerinin karşılığını aldıkları, güzel bir sınav geçirmelerini diliyoruz. Öğrencilerimize, sınavdan sonra da kendilerini güzel bir geleceğin beklediğini unutmamalarını hatırlatıyor ve başarılarla dolu hayat temenni ediyoruz" dedi.