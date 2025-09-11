Atakum’da metrekareye 125 kilo yağış düştü! Adeta hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün saat 19.25'te Samsun ve çevresi için "yerel kuvvetli gök gürültülü yağış" uyarısı yaptı.

Saat 19.00 gibi başlayan ve 19.30'da etkisini artıran kuvvetli sağanak, 1 saatte hayatı felç etti. Önce su birikintileri oluştu, ardından biriken yağmur suları bazı bölgelerde sele dönüştü. Atakum'da cadde ve sokaklar göle dönerken tramvay seferleri durdu, birçok iş yeri ve ev su baskınından zarar gördü. Su seviyesinin yükseldiği ana arterlerde araçlar arıza yaparak yolda kaldı. MGM verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de en fazla yağış Samsun'a düştü. Atakum'da metrekareye 124,8 kilo yağış kaydedilirken, Kastamonu'da 31 kilo, Sinop'ta 27,8 kilo yağış ölçüldü.

SASKİ VE İTFAİYEYE TOPLAM 303 BAŞVURU

Kuvvetli sağanağın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine toplam 303 şikayet iletildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 77, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ise 226 başvuru yapıldı. Ekipler gelen şikayetleri çözmek için tüm imkanlarını seferber etti. Su basan ev ve iş yerleri tahliye edildi, tıkanan menfezler temizlendi. Ekipler gece boyunca yoğun mesai harcadı. Yağışla biriken sular, menfezlerin açılmasıyla kontrollü şekilde tahliye edildi.

"ÇOK CİDDİ YAĞIŞ FELAKETE DÖNÜŞMEDEN ATLATILDI"

Kuvvetli sağanak yağışı değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Kısmi ve ani şiddetli yağışların en önemli nedenlerinden biri, deniz yüzey sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle oluşan buharlaşma ve basınç farklılıklarıdır. Bu durum belli bölgelerde ani kuvvetli sağanaklara dönüşerek kısa sürede büyük miktarda yağış bırakabiliyor. Bu tür yağışlar yerleşim alanlarında sel felaketlerine yol açabiliyor. Türkiye'nin farklı illerinde örnekleri görülen bu olaylardan biri de dün akşam Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı. Meteoroloji verilerine göre metrekareye 124,8 kilo yağış düştü. Bu yağış, çok ciddi sel tehlikesi oluşturabilir. İlçe genelinde etkili olan yağış sele dönüşmedi ancak sokaklarda su baskınları ve ulaşım sorunları yaşandı. Sevindirici olan ise can kaybının yaşanmaması oldu. Atakum'da alınan tedbirler sayesinde son yağış felakete dönüşmeden atlatıldı. Ancak önümüzdeki günlerde benzer yağışlar görülebilir. Yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekir" dedi.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteorolojinin bugün yaptığı uyarıda ise "Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kuzeyi, öğleden sonra Tokat'ın kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.