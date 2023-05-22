Atakum'da robotik yarışması düzenlendi

Atakum Belediyesi’nin organize ettiği Atakum Geleneksel VEX IQ Robot Yarışması’nın ikincisi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Atakum'da robotik yarışması düzenlendi

Atakum Belediyesi’nin organize ettiği, Atakum 2. Geleneksel VEX IQ Robot Yarışması, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan VEX Robotics kapsamında yapılan organizasyona, Türkiye genelinde lise ve ortaokul düzeyinde birçok takım katıldı. Takımlar, üç gün boyunca tasarladıkları robotlarla; teknolojik ve mühendislik becerilerini sergiledi. Ortaokul öğrencileri VEX IQ; lise öğrencileri de VEX V5 başlığı altında yarıştı.

Jüri, takımları tasarım, ekip çalışması ve robot becerileri gibi birçok kategoride değerlendirdi. Ortaokul düzeyinde Dostluk mücadelesi (Teamwork) şampiyonları; Samsun Bilgi Koleji’nden Phoenix ile Brotics takımları olurken; Samsun TED Koleji’nden “Robo Artus” ile Gaziantep Benim Koleji’nden “Knight Readers” takımları ikinciliğe hak kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Samsun Atakum Koleji’nden “Atabot” takımına verildi. Samsun TED Koleji’nden “Spider” takımı Yenilik (Innovate) Ödülü; Robo Monsters takımı ise Tasarım (Design) Ödülü kazandı.

Lise düzeyinde turnuva şampiyonları, Atakum Belediyesi adına yarışmaya katılan “Techno Roboted” takımı ile İstanbul’dan yarışmaya katılan “Legend” takımı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yarışan MBB Robotik takımı, Yenilik (Innovate) Ödülü’ne layık görülürken; Samsun TAKEV Anadolu Lisesi’nin takımı Takevians ile İstanbul Uğur Koleji’nden Legend UK finalist olmaya hak kazandı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı Spor
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı Siyaset
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Roma ile Saleritana yenişemedi Spor
Roma ile Saleritana yenişemedi
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi Spor
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama Siyaset
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama
Son Dakika... Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sona erdi Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesi sona erdi