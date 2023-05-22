Atakum'da robotik yarışması düzenlendi

Atakum Belediyesi’nin organize ettiği, Atakum 2. Geleneksel VEX IQ Robot Yarışması, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan VEX Robotics kapsamında yapılan organizasyona, Türkiye genelinde lise ve ortaokul düzeyinde birçok takım katıldı. Takımlar, üç gün boyunca tasarladıkları robotlarla; teknolojik ve mühendislik becerilerini sergiledi. Ortaokul öğrencileri VEX IQ; lise öğrencileri de VEX V5 başlığı altında yarıştı.

Jüri, takımları tasarım, ekip çalışması ve robot becerileri gibi birçok kategoride değerlendirdi. Ortaokul düzeyinde Dostluk mücadelesi (Teamwork) şampiyonları; Samsun Bilgi Koleji’nden Phoenix ile Brotics takımları olurken; Samsun TED Koleji’nden “Robo Artus” ile Gaziantep Benim Koleji’nden “Knight Readers” takımları ikinciliğe hak kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Samsun Atakum Koleji’nden “Atabot” takımına verildi. Samsun TED Koleji’nden “Spider” takımı Yenilik (Innovate) Ödülü; Robo Monsters takımı ise Tasarım (Design) Ödülü kazandı.

Lise düzeyinde turnuva şampiyonları, Atakum Belediyesi adına yarışmaya katılan “Techno Roboted” takımı ile İstanbul’dan yarışmaya katılan “Legend” takımı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yarışan MBB Robotik takımı, Yenilik (Innovate) Ödülü’ne layık görülürken; Samsun TAKEV Anadolu Lisesi’nin takımı Takevians ile İstanbul Uğur Koleji’nden Legend UK finalist olmaya hak kazandı.