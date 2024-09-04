Atakum'da tekne alabora oldu, 4 can kurtarıldı

Kaynak: AA
Atakum'da tekne alabora oldu, 4 can kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında dün meydana gelen korkutucu bir olayda, alabora olan bir teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve sağlık ekipleri, İncesu Plajı açıklarında ters dönmüş bir tekne ve denizde can yelekli 4 kişiyi buldu. Ekipler, hemen harekete geçerek denizde zor durumda kalan E.A. (35), Ö.D. (71), Y.Ö. (38) ve İ.İ. (41) isimli vatandaşları güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından, kurtarılanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısmen batan tekne ise bot yardımıyla kıyıya çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer denizde güvenlik konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle olumsuz hava koşullarında denize açılmaktan kaçınılması ve can yeleği gibi güvenlik ekipmanlarının mutlaka kullanılması gerektiği vurgulandı.

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