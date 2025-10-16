Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında kent sınırları içerisindeki liselerde gerçekleştirilen programda deprem, yangın gibi acil durumlarda alınması gereken tedbirler ve kriz anında müdahale konusunda önemli bilgiler verildi.

Belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü personeli ve MAGAME gönüllüleri bazı özel liseleri ziyaret ederek öğrencilerine afet ve acil durum anlarında yapılması gereken müdahaleleri uygulamalı olarak anlattı.

Öğrencilerin aktif olarak katıldığı programda, simülasyon eğitimleri de verildi.