Atalanta efsanesi veda etti

Bedirhan Altundağ
Atalanta efsanesi veda etti

10 yıllık sadakat, 313 maçlık kariyer, bir Avrupa zaferi ve bir kaptanlık hikâyesi bugün son buldu...

Atalanta’nın Brezilya doğumlu kaptanı Rafael Toloi, kulüpte geçirdiği 10 yılın ardından resmen veda etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bu yaz sona ereceği ve yenilenmeyeceği duyuruldu. Böylece Toloi, pazar günü oynanacak maçta forma giyemeden Atalanta kariyerini noktalamış oldu.

Sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada kadroda yer alamayacak olan deneyimli savunmacı, 2015’te Roma’dan Atalanta’ya transfer olmuştu. O günden bu yana siyah-mavili formayı 313 kez giydi, 14 gol atıp 18 asist yaptı. Toloi, kulüpte geçirdiği yıllar boyunca taraftarın sevgisini kazanarak takımın simge isimlerinden biri haline geldi.

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AVRUPA ZAFERİNİN MİMARIYDI

Toloi’nin Atalanta kariyeri sadece sürekliliğiyle değil, başarılarıyla da dikkat çekti. 2024 yılında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan kadronun önemli bir parçası olan Toloi, kupayla Bergamo sokaklarında düzenlenen coşkulu kutlamalarda takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara teşekkür etmişti.

Ayrıca 2021 yılında İtalyan vatandaşlığı alarak milli formayı giyen Toloi, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 şampiyonluğu yaşadı. Azzurri formasını toplam 14 kez terletti.

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ATALANTA'DAN DUYGUSAL MESAJ

Atalanta, Toloi’nin vedasını şu duygusal mesajla duyurdu:

10 yıl birlikte,
313 kez omuz omuza,
Hep terlettiğin o forma,

Sonsuz hatıralar,

Teşekkürler kaptan. ????????

10 yıl birlikte.
313 kez yan yana savaşarak verilen emek
Yalnızca tek bir forma, sonsuza dek gururla giyilecek.
Siyah ve maviyle yoğrulmuş bir miras.

Teşekkürler kaptan. ????????

Rafael Toloi’nin futbol kariyerine nerede devam edeceği henüz netleşmedi. Ancak hem İtalya’da hem uluslararası arenada gösterdiği performans, onun başka bir kulüpte de iz bırakabileceğinin sinyalini veriyor.

Atalanta taraftarı için bu ayrılık, sadece bir futbolcuyla değil, bir sembolle vedalaşmak anlamına geliyor.

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