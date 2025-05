Atalanta efsanesi veda etti

Atalanta’nın Brezilya doğumlu kaptanı Rafael Toloi, kulüpte geçirdiği 10 yılın ardından resmen veda etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bu yaz sona ereceği ve yenilenmeyeceği duyuruldu. Böylece Toloi, pazar günü oynanacak maçta forma giyemeden Atalanta kariyerini noktalamış oldu.

Sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada kadroda yer alamayacak olan deneyimli savunmacı, 2015’te Roma’dan Atalanta’ya transfer olmuştu. O günden bu yana siyah-mavili formayı 313 kez giydi, 14 gol atıp 18 asist yaptı. Toloi, kulüpte geçirdiği yıllar boyunca taraftarın sevgisini kazanarak takımın simge isimlerinden biri haline geldi.

AVRUPA ZAFERİNİN MİMARIYDI

Toloi’nin Atalanta kariyeri sadece sürekliliğiyle değil, başarılarıyla da dikkat çekti. 2024 yılında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan kadronun önemli bir parçası olan Toloi, kupayla Bergamo sokaklarında düzenlenen coşkulu kutlamalarda takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara teşekkür etmişti.

Ayrıca 2021 yılında İtalyan vatandaşlığı alarak milli formayı giyen Toloi, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 şampiyonluğu yaşadı. Azzurri formasını toplam 14 kez terletti.

ATALANTA'DAN DUYGUSAL MESAJ

Atalanta, Toloi’nin vedasını şu duygusal mesajla duyurdu:

10 anni insieme.

313 volte, fianco a fianco.

1 maglia, sempre sudata.

Infiniti ricordi.



Grazie Capitano. ????????



10 years together.

313 labors fought, side by side.

One shirt, forever worn with pride.

A legacy, forged in black and blue.



Thank you, Captain. ????????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/gIJdvFIDnr