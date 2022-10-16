16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta kazandı İtalya Merih Demiral'ı konuştu

Atalanta kazandı İtalya Merih Demiral'ı konuştu

Serie A 10. haftasında konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 yenen Atalanta, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:31
Takip Et

Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti

Atalanta kazandı İtalya Merih Demiral'ı konuştu
+
Aa
-

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta, orta sıralardaki Sassuolo ile Gewiss Stadı'nda karşılaştı.

Konuk Sassuolo, 41. dakikada Georgios Kyriakopoulos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, bu gole 45+1. dakikada Mario Pasalic'in golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, 46. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atalanta, bu sonuçla puanını 24'e çıkararak maç fazlasıyla Napoli’nin önünde liderliğe yükseldi.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo ise 12 puanla 9. sırada kaldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
3
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
4
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
5
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
7
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Alüminyum fabrikasında yangın
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
﻿Bursa Gemtaş işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.