Atalanta, Gasperini’nin yerini hemen doldurdu: Yeni teknik direktör açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Atalanta, Gasperini’nin yerini hemen doldurdu: Yeni teknik direktör açıklandı

Atalanta, sözleşme yenilemeyen ve Roma’ya imza atan Gasperini’nin yerine son olarak Southampton'da görev yapan Ivan Juric’i teknik direktörlüğe getirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da Gian Piero Gasperini'den boşalan teknik direktörlük görevine Ivan Juric getirildi.

Atalanta Kulübü, Hırvat çalıştırıcı Juric ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Torino ve Roma'yı çalıştıran Juric, son olarak Southampton'da görev aldı.

Gasperini yönetiminde 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Atalanta, Serie A'da geride kalan sezonu 74 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

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