Milli takımda flaş gelişme. Merih kadrodan çıkarıldı. Sebebini duyunca şaşıracaksınız

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
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