Atalanta kötü formu sürüyor: Celtic, İtalya’dan 1 puanı kaptı

Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında önemli bir savunma performansı sergileyerek deplasmandan golsüz beraberlikle döndü. İtalyan topraklarındaki önceki tüm yedi maçını kaybeden Celtic, bu sonuçla grupta bir üst tura çıkma yolunda kritik bir adım attı.

Savunma Direnci İle Gelen Puan

Celtic, Atalanta deplasmanında özellikle savunma disiplininde başarılı bir performans gösterdi. Kasper Schmeichel’ın kurtarışları ve Atalanta'nın kaçırdığı fırsatlar, İskoç ekibine bir puan getirdi. Celtic, gruptaki ilk iki maçından dört puanla ayrılarak evinde oynayacağı Leipzig ve Brugge maçlarına umutla bakıyor.

Atalanta Evinde Zorlandı

Atalanta, maçın büyük bölümünde topa hakim olsa da Celtic savunmasını geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda Marten de Roon’un şutu ve Furuhashi’nin net gol fırsatları maçın kırılma anları olurken, Celtic, savunma direnciyle taraftarlarına mutlu bir dönüş sağladı.