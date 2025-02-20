Atalanta’da işler karıştı! Gasperi’nin sözleri sonrası Lookman’dan flaş karar

Atalanta'da Ademola Lookman krizi büyüyor... Serie A takımının, Club Brugge'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle teknik direktör Gian Piero Gasperini tarafından sert sözlerle eleştirilen Lookman'ın, sezon sonunda Atalanta'dan ayrılacağı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano’nun haberine göre; İtalyan kulübü ile Nijeryalı hücum oyuncusu arasında yolların ayrılması geçen yazdan beri planlanıyordu ve bu yaz transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



Gasperini’nin açıklamaları sonrası yönetimin durumu netleştirmek için önümüzdeki 24 saat içinde bir görüşme yapacağı belirtilse de, bu sürecin Lookman’ın geleceğini değiştirmeyeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?



Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kaçan penaltının ardından Ademola Lookman için "Tarihin en kötü penaltı atıcılarından biri, antrenmanda bile kötü kullanıyor. Sahada Retegui ve De Ketelaere varken topu alması hoşuma gitmedi." ifadelerini kullanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğrudan hedef gösterilmenin saygısızlık olduğunu belirterek, "Takım için her gün büyük bir özveriyle çalışıyorum. Maruz kaldığım şekilde dışlanmak sadece beni incitmiyor, aynı zamanda bana büyük bir saygısızlık yapılıyor." yanıtını vermişti.