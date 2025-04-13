Atalanta'dan Bologna'ya karşı kritik zafer

İtalya Serie A’da üçüncülük mücadelesi veren Atalanta, evinde Bologna’yı 2-0 mağlup ederek moral buldu. Takımın hücumdaki durgunluğunu sonlandıran isim Mateo Retegui olurken, ikinci gol Mario Pasalic’ten geldi. Ev sahibi ekip, 2025 yılı içinde Bergamo’da oynadığı ilk maçı kazanarak taraftarını sevindirdi.

Maçın hemen başında Atalanta’nın sağ kanadı Raoul Bellanova, uzun bir topu takip ederek ceza sahasına ortaladı. Bu noktada Mateo Retegui, Bologna savunmacısı Sam Beukema’dan önce davranarak altı pas üzerinden ağları havalandırdı. Bu gol, Atalanta’nın üç maçlık gol hasretine de son verdi.

İlk yarı bitmeden Retegui bir kez daha sahneye çıktı. Jhon Lucumi’nin baskısıyla çizgiye kadar gerileyen oyuncu, yerden kalkarak etkileyici bir orta yaptı. Bu ortayı ceza sahasında iyi takip eden Mario Pasalic, topu yumuşak bir dokunuşla filelere gönderdi. Bologna savunması bu pozisyonda oldukça pasif kaldı.

KOLASİNAC’IN TALİHSİZ SAKATLIĞI

Bologna, 26. dakikada etkili olmaya çalıştı. De Silvestri’nin arkaya aşırdığı topta Riccardo Orsolini’nin yakın mesafeden yaptığı vole, Davide Zappacosta tarafından çizgide engellendi. Kısa süre sonra Dan Ndoye’un ceza yayı üzerinden çektiği sert şut, kaleci Marco Carnesecchi’nin parmaklarıyla direğe çarptırılarak kornere gönderildi.

Takım savunmasında yoğun baskı altında kalan Atalanta, kritik bir anı daha yaşadı. Riccardo Orsolini, ceza sahası çizgisine kadar inerek ortaladı ancak top, Dallinga’nın önünden geçti. Bu sırada pozisyonun başında Bosna Hersekli savunmacı Sead Kolasinac, yere kötü düşerek ciddi bir diz sakatlığı yaşadı. Sahayı sedye ile terk eden Kolasinac’ın sezonu kapatma riski bulunuyor.

HAMLELER YETERSİZ KALDI

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başlayan Bologna, oyuna taze kan getirmeye çalıştı. Bu değişikliklerden biri olan Benjamin Dominguez, ilk dakikalarda dar açıdan şutunu çekse de Carnesecchi bu topu da başarıyla çeldi. Ardından Juan Miranda’nın kaleye yönelen tehlikeli ortasını son anda tokatlayan Atalanta kalecisi, takımını ayakta tutmaya devam etti.

Maçın son anlarında Bologna, duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Niccolò Casale’nin serbest vuruş sonrası yaptığı kafa vuruşu, Rafael Toloi tarafından kale çizgisinde engellendi. Aynı pozisyonda Casale, Atalanta’lı Ederson ile çarpışarak omzundan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, zorunlu beşinci değişikliğini yapmak zorunda kaldı.

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ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI KIZIŞTI

Bu galibiyetle Atalanta puanını 59’a yükselterek, Juventus’un hemen önünde üçüncülük koltuğunu korudu. Bologna ise 56 puanda kalarak dördüncülük mücadelesinde geriye düştü. Sezonun kritik virajına girilirken, her puan altın değerinde olacak. Şubat ayında Coppa Italia çeyrek finalinde aynı statta Bologna’ya 1-0 kaybeden Atalanta, bu kez hem rövanşı aldı hem de moral buldu.

Atalanta’nın önümüzdeki haftalardaki fikstürü zorlu rakiplerle doluyken, takımda sakatlıkların artması teknik direktör Gian Piero Gasperini’yi düşündürüyor. Ancak Mateo Retegui’nin formu ve Pasalic’in katkısı, Bergamo temsilcisine umut aşılıyor.