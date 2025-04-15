Atama bekleyen on binlerce öğretmeni ilgilendiriyor… Son kulis bilgisi sızdı! Erdoğan detayı...

Pek çok atama bekleyen öğretmenin gözü kulağı bugün Kabine Toplantısı’nda Erdoğan’ın atama ile ilgili kararında olacak. Türkiye gazetesinin kulis bilgisine göre; konu bugün ele alınıp netleşecek. Erdoğan'ın ise son kararı vereceği aktarıldı.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA RAKAM NETLEŞİYOR

MEB’in proje okullarındaki yaşanan atama tartışmaları sürerken, öğretmen atamalarına ilişkin yeni gelişme yaşanıyor. Türkiye gazetesinde yer alan haber göre; bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için ortak çerçevede buluştu. Konu bugün Kabine Toplantısı’nda ele alınıp karara bağlanacak. Son sözü ise her zaman olduğu gibi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

PROJE OKULU KRİZİ NE?

Proje okullarındaki atama krizine ise genç öğrenciler yaptıkları oturma eylemi ile tepki gösterdiler. Yusuf Tekin ise konuya ilişkin, “38 bin tane arkadaşımızın görev süresi doldu. Bu 38 bin arkadaşımızın yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı" demişti.