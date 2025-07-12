Atama kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: Haber Merkezi
Atama kararları Resmi Gazete'de

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Abdullah Eren atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alınırken, bu surette boşalan TİKA Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren getirildi.

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.

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