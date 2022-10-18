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Atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 05:36
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine Abdullah Celal Yılmazer, Ali Güldalı, Canan Fırtına Sarıgöl, Emre Akın, İbrahim Balcı, Karani Arslan, Mehmet Toğrul, Serdar Canlı, Soner Şahin ve Taner Sungur atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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