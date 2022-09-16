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ABD'deki Türk polis apar topar görevden alınıyor. Atandığında olay olmuştu

İbrahim Bayçora ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson kentine iki yıl önce emniyet müdürü olarak atanmıştı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentte emniyet müdürü olarak atanan ilk Türk kökenli isim olan Bayçora hakkında görevden alma işlemleri başlatıldı...

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:55
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Ataması olay olan ABD'deki Türk polis apar topar görevden alınıyor

ABD'deki Türk polis apar topar görevden alınıyor. Atandığında olay olmuştu
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İbrahim Bayçora ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson kentine iki yıl önce emniyet müdürü olarak atanmış, Bayçora kentte ataması gerçekleşen ilk Türk emniyet müdürü olması nedeniyle dikkat çekmişti. Bayçora hakkında kentteki cinayetlerin rekor kırarak 75’e ulaşması nedeniyle görevden alınma işlemleri başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” sözlerine rağmen bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini, kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanmasını umduğunu söyledi.

Bayçora için sert sözler kullanan Sayegh, cinayetler işlenirken kentin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini belirtti.

Sayegh, "Kentinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

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Sakallı Celal
16.09.2022 11:44
Olay doğruysa hakketmiş abd de liyakat esastır başarılı kalır ve yükselir başarız olan gider  
 
Insan
16.09.2022 10:53
Bagiran altindan cikarsa hic sasmayin  
 
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