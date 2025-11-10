YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

2024 KPSS’de yüksek puan almasına rağmen atanamayan binlerce öğretmen, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara Ulus Meydanı’nda buluştu. Türk Eğitim-Sen’in de destek verdiği geniş katılımlı eylemde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken ek atama taleplerini dile getirdi.

Ellerinde “Ek atama isteği hiç bu kadar haklı olmamıştı”, "Türkiye yüzyılı ve aile yılına özel ek atama talep ediyoruz", "Atanırsam söz, üç çocuk sahibi olacağız" ve "Siz aslında atandınız" şeklindeki yazılı pankartlar taşıyan öğretmenler, uzun süredir çözülemeyen atama sorununa dikkat çekti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitimdeki atama sorununa dikkat çekerek “On binlerce öğretmen adayı yüksek puanlar aldı ancak buna rağmen ataması yapılmadı. Bizler başarısız değiliz; sadece ataması yapılmamış öğretmenleriz. 23 yıllık AK Parti iktidarı, eğitim alanında en az atama yapılan yıllarından biri olarak hafızalarda yerini aldı. Bazı branşlarda neredeyse hiç atama yapılmadı. Örneğin; biyoloji branşında 23, edebiyatta 29, tarihte 28, coğrafyada 32, felsefede 41 kişi atandı. Yani bir öğretmen adayı ilk 30’a, hatta ilk 40, 50 ya da 100’e girse bile atama şansı bulamadı. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu gençlerimiz bunu asla hak etmiyor. Emek veren bu gençlere hak ettikleri kadroların verilmemesi büyük bir haksızlıktır.” dedi.

Ülke genelinde öğretmen açığının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Geylan, “Sadece 24 ilde bile ücretli öğretmen sayısı 22 bin 552’ye ulaşmış durumda. Ülke genelinde ise bu sayı 86 bin 142’ye çıkıyor. Bu tablo, eğitimde ciddi bir öğretmen açığı olduğunu açıkça gösteriyor. En azından ücretli öğretmen çalıştırılmasına gerek kalmayacak şekilde kadrolu öğretmen atamalarının yapılması gerekiyor. Ancak açıklanan 15 bin kişilik kontenjan, bırakın öğretmen ihtiyacını karşılamayı, bu yıl emekli olacak öğretmenlerin yerini dahi doldurmaktan uzaktır. Dolayısıyla 15 bin atama sayısını asla yeterli görmüyoruz. Daha adil, dengeli ve ihtiyaca uygun bir öğretmen ataması yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” şeklinde konuştu.

Geylan, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak öğretmenler için müjdeli bir haberin bir an önce verilmesini talep etti.

Biyoloji öğretmeni Esra Akgül ise şunları söyledi:

“KPSS’ye dikkatle çalıştık, rehberler koyduk ve başardık. Ancak bugün öğretmen açığı çığ gibi büyümüştür. Yaklaşık 100 bine yakın ücretli öğretmenin görev yaptığı bir dönemde, bu durum hem eğitimde fırsat eşitliğini hem de adalet duygusunu zedeleyen bir tablo oluşturmaktadır. Alanında ciddi başarılar göstermiş, emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak eden binlerce öğretmen arkadaşımın sesi olarak konuşuyorum. 2024 KPSS’ye giren öğretmenler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl ‘tek seferde 40 bin atama’ sözüne güveniyoruz. Adaletli ve dengeli bir ek atama talep ediyoruz. Alanında ciddi başarılar göstermiş, emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak eden binlerce öğretmen arkadaşımın sesi olarak konuşuyorum. Çünkü bizler biliyoruz ki bir ülkenin geleceğini şekillendiren en güçlü unsur öğretmenlerdir. Bizler, bu ülkenin evlatlarına ışık olmak, onlara umut vermek istiyoruz.”