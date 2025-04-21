Atanamayan öğretmenler MEB önünde: Sesimizi duyun!

Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen öğretmen adaylarına, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt destek verdi.

Muharrem İnce, “Eğer bugün 500 bine yakın öğretmen atanamıyorsa ve okullarda 100 bin öğretmen açığı varsa, ciddi bir sorun var demektir. İki kesimi suçluyorum. Birincisi, benim neslim. Ben 1986 mezunuyum. 1985’te öğretmenlik sınavı başladı. Öncesinde herkes atanıyordu. O dönemde, sizin abileriniz olarak bu sisteme yeterince karşı çıkmadık, bu noktaya gelindi. İkincisi, sizler suçlusunuz. 500 bin atanamayan öğretmen var, ama burayı yıkmadınız, yeri göğü inletmediniz. 300-500 cesur kişi gelmiş. Şu an eğitim fakültelerinde 719 bin öğrenci okuyor. Yakında atanamayan öğretmen sayısı milyona ulaşacak,” dedi.

Suat Özçağdaş ise şunları söyledi: “Bir ülkede ücretli öğretmen varsa, kadro açığı var demektir. Türkiye’de 200 binin üzerinde kadro açığı bulunuyor. Bunun 100 bini ücretli öğretmen. İlk etapta bu açık kapatılmalı. Tasarrufu öğretmenlerden yapmayacaksınız.”

Açıklamaların ardından öğretmen adayları dağıldı.