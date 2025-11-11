Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden kişi sayısını açıklamıştı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.