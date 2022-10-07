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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:11
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.” Denildi.

İlan edilen kadroya müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Adli sicil kaydı.

6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

7. İkametgah belgesi.

8. Kişisel veri kullanımı dilekçesi.

9. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların, çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet belgeleri.

11. T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Öğretim Üyeleri İçin Akademik Değerlendirme Formu.

12. Bilimsel Çalışma ve Yayınları kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya

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