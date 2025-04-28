Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüze'den dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız Kanal İstanbul projesini istemiyor. Vatandaşlarımızın birinci gündemi kanal değil; yaklaşan, sinyallerini veren İstanbul depremi ve buna karşı hazırlıklar. Bir kez daha buradan altını çizmek isterim ki, Ekrem İmamoğlu hepimize örnek bir belediye başkanıdır. Ekrem İmamoğlu, milyonlarca İstanbullunun iradesiyle göreve gelmiştir. İçi boş suçlamalarla, kumpaslarla bugün Silivri'de tutulmaktadır. Ama milletin iradesinin, umudunun önünde kimse duramaz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, kent sakinlerine uygun fiyatlı, kaliteli ve ulaşılabilir yemek hizmeti sunmak amacıyla ilk sosyal tesis restoranı ATA Teras’ı hizmete açtı. Açılışa, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel projenin sosyal adalet ve toplumsal dayanışma ilkeleriyle şekillendiğini vurgulayarak, "Biz bu sosyal tesisi bir belediye projesi olmanın çok ötesinde hayal ederek tasarladık. Burası, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü görebileceğiniz, şehrin ortasında nefes alabileceğiniz, kaliteli hizmete uygun fiyatla erişebileceğiniz bir kamusal yaşam alanı olarak tasarlandı ve bugün kapılarını açıyor" diye konuştu.

ATA Teras’ın ilk belediye restoranı olmasının yanı sıra katılımcı belediyecilik anlayışlarının simgesi olması açısından da özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Adıgüzel, "Arkadaşlarım bana, ‘Başkanım tesisin adı ne olsun?’ diye ilk sorduğunda birçok isim önerisiyle geldiler. Ben de ‘en iyisini komşularımız bilir’ diyerek anket yapılmasını istedim. Yapılan anket sonucu ATA Teras ismi yüzde 31.8 oranında oy alarak birinci oldu. ATA Teras, aynı zamanda ismi Ataşehir’de yaşayanlar tarafından belirlenmesi nedeniyle de bir ilki temsil ediyor’’ dedi.

"BİR BABA, MAAŞI YETMEDİĞİ İÇİN MAHCUP OLMASIN"

Başkan Adıgüzel, ATA Teras’ın, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, bütçesini zorlamadan hizmet alabileceği bir yer olarak hayal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ekonomik krizin her gelir grubundan Ataşehirliyi ne kadar zorladığını biliyorum. Bu nedenle, bugün burada bu tesisi açarken heyecanımı kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Çünkü bu tesisleri, tasarlarken şöyle bir vizyonla adım atıyoruz. Bir genç kardeşimiz sabah okula giderken burada kahvaltı yaparak güne başlayabilsin istiyoruz. Bir anne çocuğunun elinden tutup buraya gelsin, keyifle tatlısını yiyebilsin istiyoruz. Bir baba maaşı yetmediği için mahcup olmasın, gönül rahatlığıyla buraya gelip ailesiyle akşam yemeğini yiyebilsin istiyoruz. İki emekli amcamız, teyzemiz yıllar önce tanıdığı arkadaşlarıyla burada buluşsunlar, birlikte bir öğlen yemeği yesinler istiyoruz. Kısaca biz burayı, bu tesisi Ataşehir'in gerçek sahipleri için açıyoruz.”

“OPERASYONLAR HALKIN İRADESİNE YÖNELİK YAPILMIŞ OPERASYONLARDIR”

Başkan Adıgüzel, konuşmasında güncel siyasi gelişmelere de değinerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Görüyoruz ki bu operasyonlar demokrasimize, halkın iradesine ve aynı zamanda İstanbulluların alacağı hizmetlere yönelik yapılmış operasyonlardır. Bu hizmetleri veren kıymetli büyükşehir çalışanlarını yıldırmak için yapılan hamlelerdir. Biliyoruz ki hedef, Kanal İstanbul gibi bir felaket projesine itiraz eden büyükşehir yöneticileridir. Ne büyük tesadüftür ki dün İSKİ ekipleri, Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılan, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı bölgesinde yapılan inşaatın durdurulması için bir tebligat göndermiştir. İSKİ Genel Müdürü dahil birçok büyükşehir çalışanı şafak operasyonlarıyla gözaltına alınmıştır. Kimse bunun tesadüf olduğunu iddia edemez.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir, İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız Kanal İstanbul projesini istemiyor. Vatandaşlarımızın birinci gündemi kanal değil; vatandaşın gündemi, yaklaşan, sinyallerini veren İstanbul depremi ve buna karşı hazırlıklar. Bir kez daha buradan altını çizmek isterim ki, Ekrem İmamoğlu hepimize örnek bir belediye başkanıdır. Ekrem İmamoğlu, milyonlarca İstanbullunun iradesiyle göreve gelmiştir. İçi boş suçlamalarla, kumpaslarla bugün Silivri'de tutulmaktadır. Ama milletin iradesinin, umudunun önünde kimse duramaz. Eninde sonunda millet iradesi haklı çıkar, millet kazanır. Çünkü biz büyük Türk milletine yürekten inanıyoruz.”

MODERN VE ERİŞİLEBİLİR BİR TESİS

ATA Teras, yalnızca yemek servisi sunan bir restoran değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin buluşup sosyalleşebileceği, etkinliklerin düzenlenebileceği kamusal bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Geniş ve ferah iç mekânı, modern dekorasyonu ile her yaştan ziyaretçiye açık olan ATA Teras’ta her gün çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan dengeli ve besleyici sabit menüler sunuluyor. Tesisin özenle hazırlanan menülerindeki yemekler ise profesyonel aşçılar ve mutfak ekibi tarafından hazırlanıyor.

ATA KAFE’DE HEDEF 10 ŞUBE

Ataşehir Belediyesi ekonomik kafe konsepti Ata Kafelerin de sayısını hızla arttırıyor. Yakın vadede şube sayısının 10’a çıkarılması hedeflenen Ata Kafelerin 5’inci şubesi ise geçtiğimiz haftalarda Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde açıldı.

Ata Kafelerin diğer şubeleri ise Barbaros Mahallesi’nde İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde, İçerenköy Mahallesi’nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde, Atatürk Mahallesi’nde ise Atapark ve Amfili Park’ta hizmet veriyor.