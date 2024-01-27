ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01

2024 YILI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIMI

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/80026

1-İdarenin

a) Adı : ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870797

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :

2024 Yılı İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Dağıtılmak Üzere Ramazan Kolisi Alımı - 16 Kalem Mal Alımı (5000 adet Ramazan Kolisi)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi : İdare İle Yüklenici arasında sözleşme imzalandığı gün Peyder pey mal alımına başlanacak olup 30.04.2024 tarihinde sona erecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI- DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ -İHALE TOPLANTI SALONU(7.KAT)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Aşağıda belirtilen ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alınmış, sözleşme süresi boyunca süresi dolmamış, işletme kayıt ve yetki belgelerini ibraz etmek zorundadır. (İthal ürünlerde ithalatçı firmaların belgeleri aranacaktır.)Orjinal ambalajlardaki numunelerin üzerinde bulunan üretici bilgilerine ait işletme kayıt belgesi ve yetki belgesi olmayan belgeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Pirinç Osmancık(1000 gr), Kırmızı Mercimek (1000 gr), Sıvı Ayçiçek Yağı (1 L), Siyah Çay (1000 gr),Şeker (Toz)1000 gr, Tuz (750 gr), Salça (Net 830 gr), Makarna (500 gr), Siyah Zeytin (500 gr), Un (1000 gr), Bulgur (1000 gr), Nohut (1000 gr), Kuru Fasülye (1000 gr ), Şehriye (500 gr), Helva (500 gr), Reçel (380 gr Cam Kavanoz)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik Şertnamenin Madde :4 'te belirtilen 16 kalem Malzemeyi birer adet olmak koşuluyla Madde : 6 ' da belirtilen koli içinde yer alacak şekilde birer numune verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

