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  • Ataşehir Ruhsat müdürlüğünde rüşvet iddiası. Müdür Bey parayı aldığı gibi çekmeceye koyuyor

Ataşehir Ruhsat müdürlüğünde rüşvet iddiası. Müdür Bey parayı aldığı gibi çekmeceye koyuyor

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:28
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Ataşehir Ruhsat müdürlüğünde rüşvet iddiası. Müdür Bey parayı aldığı gibi çekmeceye koyuyor

Ataşehir Ruhsat müdürlüğünde rüşvet iddiası. Müdür Bey parayı aldığı gibi çekmeceye koyuyor
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Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı öne sürüldü. İddiaya göre gizli kamera ile çekilen görüntülerde Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön, kendisine uzatılan parayı alarak çekmecesine koyuyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoya yorum ve tepki yağdı.

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seçmence
9.11.2022 17:06
hangi belediye merak ettim.  
 
meraklı seçmen
9.11.2022 17:03
hayırdır hangi parti yazmamışsınız. çekindiniz mi yoksa ittifak mı. her haberde akp li belediye diye haber yapardınız.  
 
Dikenli yolda herkes.
9.11.2022 16:44
Afferin, afferin kimin tuzağına düştün.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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