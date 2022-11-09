Ataşehir Ruhsat müdürlüğünde rüşvet iddiası. Müdür Bey parayı aldığı gibi çekmeceye koyuyor

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı öne sürüldü. İddiaya göre gizli kamera ile çekilen görüntülerde Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü Servet Ön, kendisine uzatılan parayı alarak çekmecesine koyuyor.
Sosyal medyada yayınlanan videoya yorum ve tepki yağdı.
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