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Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento tankeri, aynı yönde ilerleyen panelvanla çarpıştı. 2 araçta devrilirken, araç içinde sıkışan tanker şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı. 

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:30
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Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
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Kaza saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevki Kozyatağı yönünde meydana geldi. İddiaya göre Memiş Aksoy(60) yönetimindeki 34 NK 4039 plakalı kuru çimento yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Harun Karabulut yönetimindeki 34 BZM 216 plakalı panelvan ile çarpıştı. 

Kazanın etkisiyle araçlar devrilirken tanker sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tanker sürücüsü Memiş Aksoy'u sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada panelvanda bulunan Nergisa Mırzakulova (30) hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan Memiş Aksoy ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Panelvanı kullanan sürücü Hüseyin Harun Karabulut, "Önümdeki arkadaş yavaşladı. Ben de arkasından yavaşladım. Tabi arkamdaki TIR da hızlı geliyordu. O yavaşlayamadı, yavaşlayamayınca sol arkadan vurdu. Vurunca da devrildik. Ben ve eşim vardık arabada. Nakliyeci arkadaş yaralı. Eşim hafif yaralı” dedi.  
Kaza nedeniyle Ataşehir TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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