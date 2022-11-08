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Ataşehir'de bir iş yerinde patlama: 2 yaralı

Ataşehir’deki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:32
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Ataşehir'de bir iş yerinde patlama: 2 yaralı

Ataşehir'de bir iş yerinde patlama: 2 yaralı
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Ferhatpaşa Mahallesi'nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (AA)

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