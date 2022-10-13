Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan sürücü mahkemeye sevk edildi

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.
Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü A.U. yakalandı.
Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli A.U. "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
(AA)
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