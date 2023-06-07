Ataşehir'de evde cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı adliyeye getirildi

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı hakkında kendisini darbedip kolunu kırdığı gerekçesiyle şikayetçi olan 32 yaşındaki kadın yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının erkek arkadaşı olan şahıs bugün adliyeye getirildi.

Ataşehir'de evde cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı adliyeye getirildi


Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Serkan Ö. tartışmanın ardından evden çıktı.

Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Bu konuşmanın sonrasında Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kadının yaşadığı adrese gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı.

Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis olayda intihar ihtimali üzerinde dururken, ölüm nedenini otopsi raporu ortaya çıkaracak.

KOLU KIRILDIĞI İÇİN ERKEK ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması sebebiyle Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesi alınan Serkan Ö., daha sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

KADININ ERKEK ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Serkan Ö. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Serkan Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

İHA

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