Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ataşehir’de bir işyerinden 15 milyon lira istedikleri haracı alamayan şüpheliler iki ayrı şehirde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde 28 Haziran'da saat 02.20 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önüne gelen iki şüpheli haraç almak istedikleri iddiasıyla kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi.

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Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin iş yerine doğru ateş ederken diğer şüphelinin de video çektiği görüldü. Şüphelilerden 17 yaşındaki B:B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan B:B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan Y.Ü.N.(26) ise Van'da yakalandı. Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. İş yeri sahibi A.E.'nin ifadesinde farklı tarihlerde yurt dışı numarasından arandığını ve şüphelilerin "Sana 15 milyon lira ceza kestik" diyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler

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