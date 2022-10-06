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Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 kişi tutuklandı

Ataşehir'de özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 9 şüpheliden 4'ü 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 23:26
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Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 kişi tutuklandı

Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 kişi tutuklandı
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Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata, Samsun'da gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

9 şüpheliden aralarında Ali Erata'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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