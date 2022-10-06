Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 kişi tutuklandı

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata, Samsun'da gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
9 şüpheliden aralarında Ali Erata'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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