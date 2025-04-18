Ataşehir’de inşaat alanında göçük!

Kaynak: İHA

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir inşaat sahasında göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan 3 işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bir inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

d.jpgAlınan bilgiye göre, olay 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından çıkan üç işçisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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