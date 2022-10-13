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Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

Ataşehir'de önce taksiye çarpan kamyonet daha sonra yol kenarında bekleyen iki kişiyi ezdi. Kazada, Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a hayatını kaybetti. Yücebaş'ın Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:25
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Ataşehir'de kamyonet önce taksiye sonra da yol kenarında bekleyenlerin arasına daldı. Kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti.

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti
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Önce taksiye sonra yol kenarındaki bekleyen iki kişiye çarptı.Kaza, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı.

Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yücebaş'ın dükkanın önünde Anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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