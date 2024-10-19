Ataşehir'de kimyasal madde alarmı

Kaynak: İHA
Ataşehir'de kimyasal madde alarmı

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sızıntı olma ihtimali üzerine vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Panik yaşatan yangın, 01.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi. İddiaya göre depodan henüz bilinmeyen nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı.

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Kimsayal maddelerin havaya karışarak kendilerine zarar verme olasılığını düşünen vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, bir elektrik direğindeki tellerin kopması sonucu patlamalar meydana geldi. Ekipler olay yerinde önlem alarak arızayı giderirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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