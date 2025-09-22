Ataşehir'de makas kazaya neden oldu

Kaynak: İHA
Ataşehir'de gece saatlerinde hızlı seyreden otomobil yol ayrımındaki bariyere girdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 02.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hızlı seyreden otomobil aynı istikamette seyreden başka bir araca makas atarken kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi. Çarptığı diğer araç da savrularak emniyet şeridine geçti.

Kaza sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yararları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.

