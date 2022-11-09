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Ataşehir'de minibüs ve panelvan araç alev topuna döndü

Ataşehir'de karavana dönüştürülmek üzere işlem yapılan panelvan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Alev topuna dönen araçlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:15
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Ataşehir'de minibüs ve panelvan araç alev topuna döndü

Ataşehir'de minibüs ve panelvan araç alev topuna döndü
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DHA -  Yangın, saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Evrenbey Caddesi'nde karavana dönüştürülen panelvan araçta işlem sırasında açılan ısıtıcı nedeniyle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte park halinde bulunan minibüse ardından binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.  Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Rafet Burak Kara, "Araba boyanmak için astarlanmıştı. Tazeyken ısıtıcıyı açmışlar. Egzoz sıcaklığından alev aldı. O da diğer arabaya sıçradı. Oradan da binanın dış cephesine kadar gitti" dedi.

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