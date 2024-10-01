Ataşehir’de oto galeriye silahlı saldırı

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükbakkalköy, Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; otomobille Tıbbi Görüntüleme Merkezi girişinde bulunan olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler uzun namlulu silahlarla oto galeriye ateş açtı.

Silahlı saldırıda oto galerinin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Galerinin camları ve dışarıda park halinde bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri oto galeride inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde kurşunlardan 2'sinin park halindeki araca isabet ettiği tespit edildi. Toplam 8 kurşun izi tespit edilen saldırıda polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarıı inceledi. Polis ekipleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.