Ataşehir’de park halindeki 3 araç alevlere yenik düştü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı iddia edildi

Ataşehir’de park halindeki 3 araç alev alev yandı. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokak’ta saat 07.00 sıralarında park halinde olan ve bir süredir kullanılmayan hafif ticari 3 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"YANGINI ARAÇTA YATAN MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARDI"

Mahalle sakini Murat Gökçegöz, "Büfeye kahvaltı yapmaya gittim. O arada araçlar yandı. İtfaiyeye haber verdik. Araçlarda yatan madde bağımlıları var. Büyük ihtimalle yangını onlar çıkardı. Araçlar sanayinin araçları" dedi. (DHA)