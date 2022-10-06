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  • Ataşehir’de park halindeki 3 araç alevlere yenik düştü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı iddia edildi

Ataşehir’de park halindeki 3 araç alevlere yenik düştü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı iddia edildi

İstanbul Ataşehir'de madde bağımlıları yangın çıkardı üç araç alevlere teslim oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:45
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Ataşehir’de park halindeki 3 araç alevlere yenik düştü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı iddia edildi

Ataşehir’de park halindeki 3 araç alevlere yenik düştü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığı iddia edildi
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 Ataşehir’de park halindeki 3 araç alev alev yandı. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokak’ta saat 07.00 sıralarında park halinde olan ve bir süredir  kullanılmayan hafif ticari 3 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

"YANGINI ARAÇTA YATAN MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARDI"
Mahalle sakini Murat Gökçegöz, "Büfeye kahvaltı yapmaya gittim. O arada araçlar yandı. İtfaiyeye haber verdik. Araçlarda yatan madde bağımlıları var. Büyük ihtimalle yangını onlar çıkardı. Araçlar sanayinin araçları" dedi. (DHA)

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