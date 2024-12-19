Ataşehir'de park kavgası cinayeti! Terzi, apartman yöneticisini sokak ortasında başından vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Ataşehir'de park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı. Terzi esnafı Sadık U., apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş arasında park kavgası yaşandı. İkili arasında uzun süredir yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı.

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Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken tartışma yaşadığı Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü.

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Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüp Demirtaş hastanede hayatını kaybetti.

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Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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“KİMSEYE ZARARI OLMAYAN KİŞİYDİ”

Cadde üzerinde esnaf olan Ali Işık, “Mahallemizde yetişen bir arkadaşımızdı. Esnaftı burada, kimseye zararı olmayan kişiydi kendisi. Burada kahvaltı yaparken sesi duyduk ve çıktık yerde yatıyordu. Vurma kişi kaçıyordu, polis arkadaşlara seslendik yakaladılar. Düştükten sonra da kafasına tekme atmış” dedi.

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