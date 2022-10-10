10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ataşehir'de alev alan otomobilde büyük hasar oluştu 

Ataşehir'de alev alan otomobilde büyük hasar oluştu 

İstanbul Ataşehir'de, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:17
Takip Et

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu 

Ataşehir'de alev alan otomobilde büyük hasar oluştu 
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Seyit Emir Sultan'ın kullandığı 53 AVC 042 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark edip araçtan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Olay sırasında polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Yanan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
3
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
4
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
7
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.