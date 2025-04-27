Ataşehir’de şok kaza: Yaya yola savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ataşehir’de B.A. isimli kişinin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yere düşen yaya yaralandı. Yaralanan O.K, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 13 Nisan Pazar günü Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. B.A.'nın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ö.K., havaya savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ö.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı ve yayanın yola savrulduğu anlar yer alıyor. Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ataşehir’de şok kaza: Yaya yola savruldu

Ataşehir’de şok kaza: Yaya yola savruldu

Ataşehir’de şok kaza: Yaya yola savruldu

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