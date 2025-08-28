Ataşehir’de şok olay! Demir kolu delip geçti: Ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

İstanbul’un Ataşehir’de bir camii bahçesinde oyun oynayan Yağız Selim A., korkunç bir kaza geçirdi. Yağız, duvara tırmanmak isterken dengesini kaybedip sivri uçlu korkulukların üzerine düştü. Korkuluklarda demir çocuğun koluna saplandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, cami bahçesinde oyun oynadığı esnada duvara tırmanan bir çocuk duvardan düşmesi sonucu korkuluk demiri koluna saplandı. Yaralı çocuk kolundaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki Esatpaşa Merkez Camii bahçesinde, dün 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Selim A., cami bahçesinde bulunan duvarına çıkmak istedi. Duvar üzerindeki ucu sivri korkuluk demirlerinden tutunarak duvara çıkan çocuk, aniden dengesini kaybedince ayağı boşluğa düştü. Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.

Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan çocuk, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw526158-01.jpg

aw526158-02.jpg

aw526158-03.jpg

Son Haberler
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi
Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu
Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu
Burdur’da polis kovalamacası felakete dönüştü! 10 yaralı!
Burdur’da polis kovalamacası felakete dönüştü! 10 yaralı!