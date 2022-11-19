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Ataşehir’de ''Takas Pazarı'' kuruldu

Ataşehir Belediyesi, 19 - 27 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda atık azaltımına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki ise “Kiminin eskisi kiminin yenisi" sloganıyla, "Takas Pazar"ı oldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:57
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Ataşehir’de ''Takas Pazarı'' kuruldu

Ataşehir’de ''Takas Pazarı'' kuruldu
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İHA'nın haberine göre, 19 - 27 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda atık azaltımına dikkat çekmek amacıyla Ataşehir Belediyesi, sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirmenin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlamak için kolları sıvadı. 

Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda düzenlenecek etkinlikler bu yıl  “Atığın Modası Geçti” teması ile gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Ataşehir Belediyesi, ilk olarak “Kiminin eskisi kiminin yenisi" sloganıyla, Takas Pazarı’nda vatandaşları bir araya getirdi.

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, “19 Kasım- 26 Kasım aralığında Avrupa Atık Azaltım Haftası var. Bizde bu senenin konusu tekstil atıkları. Bugün burada bir takas pazarı oluşturarak azaltım haftasına başlamak istedik. Özellikle takas pazarı ile başlamak istedik. Kullanmadığımız ürünlerin yeniden sisteme dahil olması aynı zamanda hem ekonomik hem çevreyi koruma amaçlı bir etkinlik bu" dedi.

Kartal "Yaşamın her alanında bu farkındalık kelimesine gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu hafta çerçevesinde başka etkinliklerimiz de olacak. Böyle bir haftayı dolu dolu yaşamak, bir farkındalık oluşturmak, davranış alışkanlığı geliştirmek istedik. Takas pazarını bundan sonra Ataşehir Belediyesi olarak her ay gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Devri Daim Enstitüsü’nden Yasemin Uluçınar, “Devri Daim Enstitüsü olarak Ataşehir Belediyesi ile birlikte bugün takas pazarını gerçekleştiriyoruz. Avrupa Atık Azaltma Haftası süresince 1 hafta boyunca atölyelerimiz ve etkinliklerimiz olacak. Burada bulunmak çok güzel ve çocukların olması bize çok umut verdi” dedi.

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