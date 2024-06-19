Ataşehir'de taksi ve otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı

Ataşehir'de ticari bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayışdağı Caddesi'nde meydana gelen olayda, H.A. yönetimindeki otomobil ile M.D. idaresindeki ticari taksi çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.