Ataşehir'de taksi ve otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Ataşehir'de taksi ve otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de bir taksi ve otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ataşehir'de ticari bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayışdağı Caddesi'nde meydana gelen olayda, H.A. yönetimindeki otomobil ile M.D. idaresindeki ticari taksi çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Son Haberler
Justin Timberlake tutuklandı Magazin
Justin Timberlake tutuklandı
6 katlı bina yerle bir oldu Yerel Haberler
6 katlı bina yerle bir oldu
Eşcinsel Evlilik Yasası kabul edildi Dünya
Eşcinsel Evlilik Yasası kabul edildi
Adana'da akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarptı Yerel Haberler
Adana'da akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarptı
Çanakkale’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Saatlerdir müdahale ediliyordu Gündem
Çanakkale’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Saatlerdir müdahale ediliyordu
Çok çalışanın beslenme yöntemleri ortaya çıktı Sağlık
Çok çalışanın beslenme yöntemleri ortaya çıktı