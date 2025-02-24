Ataşehir'de trafik kazası ölüm getirdi

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kerem K. idaresindeki 34 VR 9496 plakalı hafif ticari araç, Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıkarak önce refüjdeki yön levhalarına ardından kaldırımdaki tel örgülere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Kerem K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kerem K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.