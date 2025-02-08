Ataşehir’de virajı alamayan otomobil evin bahçesine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Ataşehir’de yokuş aşağı inen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araç içerisinden çıkararak hastaneye kaldırdılar.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokakta meydana geldi. İddiaya göre hızlı bir şekilde seyreden 34 CAP 542 plakalı cipin sürücüsü yokuş aşağıya inerken yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan aracın sürücüsü ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürülürken şans eseri evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olaya şahit olan Serdar Ünlütaş, "Biz de 250-300 metre ileride oturuyoruz. Birden çığlık sesleri gelmeye başladı, biz intihar vakası gibi bir olay var sandık. Geldik trafik kazasıyla karşılaştık, muhtemelen buradan hızla gelirken virajı alamıyor, yağmurun etkisiyle araç kontrolden çıkıp kaymış. Çok şükür ölü haberi yok, o da ambulansta gereken arkadaşlar ilgileniyorlar" dedi

Ataşehir’de virajı alamayan otomobil evin bahçesine düştü

Ataşehir’de virajı alamayan otomobil evin bahçesine düştü

Ataşehir’de virajı alamayan otomobil evin bahçesine düştü

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