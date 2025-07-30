Ataşehir’de yaz akşamları müzikle şenleniyor

Ataşehir Belediyesi, yaz mevsiminin coşkusunu müzikle birleştirdiği geleneksel “Parkta Müzik Var” etkinliğini bu yıl da ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Mahalle parklarında 31 Temmuz ile 25 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek konserlerde, müziğin birçok türünde eserler seslendirilecek. Etkinlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ataşehir’in parkları bu yaz yine müziğin ritmiyle canlanıyor. Ataşehir Belediyesi’nin her yıl büyük ilgi gören “Parkta Müzik Var” etkinliği, yarın başlıyor. İlçenin dört bir yanındaki parklarda düzenlenecek konserler, İstanbullulara açık havada müzik dolu keyifli akşamlar vadediyor.

“Sandalyeni Al Gel” konseptiyle açık hava konserleri

Yaz boyunca Ataşehir’in dört bir yanındaki parklarda kurulacak sahnelerde, her yaştan vatandaş doğayla iç içe müzik dolu akşamların tadını çıkaracak. Belediyenin “Sandalyeni Al Gel” çağrısıyla düzenlenen konserlerde izleyiciler, kendi sandalyeleriyle katılarak samimi ve keyifli bir atmosferde müziğe eşlik edebilecek.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Yaz akşamlarını müzikle buluşturmaya devam ediyoruz. Komşularımızın bir araya gelip parklarda keyifli vakit geçirmesi bizim için çok değerli. Sandalyenizi kapın, sevdiklerinizle gelin; bu yaz hep beraber şarkılara eşlik edelim” dedi.

Türküden caza, alternatiften Anadolu Rock’a zengin seçki

Konser programında cazdan popa, alternatif müzikten Anadolu Rock’a kadar geniş bir repertuvar sunulacak. Burcu Bergiten, Çağlar Kaya, Grup Herif, JazzMatiz, Nona ve birçok yetenekli müzisyen ile grup, ilçenin parklarında sahne alarak mahalle kültürünü renklendirecek.

“Parkta Müzik Var” konser takvimi ise şöyle:

-31 Temmuz, Mevlana Mah. 30 Ağustos Parkı: Çağlar Kaya – Türkü, Özgün

-7 Ağustos, Yenişehir Mah. Eda Erdem Parkı: Burcu Bergiten – Caz, Pop

-14 Ağustos, Ferhatpaşa Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı: Grup Herif – Anadolu Rock, Türkü

-21 Ağustos, Fetih Mah. Buhara Parkı: Aytaç Arslaner – Türkü, Özgün

-28 Ağustos, İnönü Mah. Muhtarlık Yanı Parkı: İzel Susam – Pop

-4 Eylül, Küçükbakkalköy Mah. 3 Mayıs Parkı: JazzMatiz – Caz, Pop

-11 Eylül, İçerenköy Mah. Bahar Parkı: Nona – Caz, Pop

-18 Eylül, Kayışdağı Mah. Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı: Onur Güney Kumaş – Alternatif, Türkü, Rock

-25 Eylül, Esatpaşa Mah. Esatpaşa Çocuk Parkı: Aziz Aktaş – Alternatif, Özgün, Türkü