Ataşehir'de zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ataşehir'de zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Ataşehir'de, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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