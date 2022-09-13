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İstanbul Finans Merkezi inşaatında intihar iddiaları. İşçilere ağır baskılar yapılıyor

İstanbul Ataşehir’de bulunan YDA Group’a bağlı Finans Merkezi Şantiyesi ile ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:34
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:44
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Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi inşaatında intihar iddiaları. İşçilere ağır baskılar yapılıyor

İstanbul Finans Merkezi inşaatında intihar iddiaları. İşçilere ağır baskılar yapılıyor
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Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Ataşehir’deki inşaatın bir an önce bitirilmesi için işçilere ağır baskılar gerçekleştirildiği bildirildi. 

24 saat esasına göre üç vardiya şeklinde devam inşaatlarda intihar haberlerinin gelmesi tartışmaların artırdığı vurgulandı.
Üç kule vincin durmadan çalıştırıldığı inşaatta imalat sorumlularının birçoğunun yoğun stres altında çalıştırıldığı, aralarında antidepresan kullanmak zorunda kalanlar olduğu aktarıldığı ifade edildi.

Daha önce Ataşehir'deki İstanbul Finans Şehir Merkezi şantiyesinde işçiler, yemeklerin yetersiz ve kötü olduğunu belirterek şantiye içerisinde eylem yapmıştı. İşçiler yönetimi istifaya davet etmişti.

Şantiyede ağır çalışma koşulları altında çalıştığı belirtilen işçilerden bir güvenlik görevlisi geçtiğimiz aylarda hayatına son verirken geçen günlerde de bir inşaat işçisi intihar etmişti. 

Şimdi ise inşaatın devam ettiği alanda henüz tamamlanmamış olmasına rağmen taşınma işlemlerine başlandığı ifade edildi. 

Merkez Bankası bu hafta ilk 4 katta çalışacak şekilde taşınma işlemlerini başlatıyor. Ankara ekibinin İstanbul’da önümüzdeki hafta göreve başlayacağı da aktarıldı.

Bu alanda teknik aksaklıkların yaşanması, şantiye elektriği ile Merkez Bankasının çalışacak olması da çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Söz konusu acelenin neden kaynaklandığı ise henüz açıklanmıyor. 

NE OLMUŞTU?

Ataşehir’deki inşaat süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla başlamıştı.  Bu projenin hedefi New York, Londra ve Dubai’de yer alan mevcut finans merkezlerinden daha büyük bir finans merkezi inşa etmek ve İstanbul’u uluslararası bir finans merkezi haline getirmek olarak duyuruldu. 
Merkez Bankası da bir an önce buraya taşınmak üzere işlemlere başladığı bildirildi. MB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, birim yöneticilerinden çalışanların İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) nakil tarihini bildirmelerini istemesiyle gündeme gelmişti.  Böylece 1930 yılında kurulan TCMB'nin İdare Merkezi'nin Ankara dışına ilk kez taşınması için geri sayım başladığı bildirildi. 

Son verilere göre TCMB'nin 3.623 çalışanı bulunuyor ve bunların 2.118'i İdare Merkezi ofislerinde çalışıyor. İFM'de yer alan 60 katlı TCMB Kule tamamlandığında Türkiye'nin en uzun binası olacak.

İFM'de bunun yanında kamu bankaları ile SPK ve BDDK gibi kurumların da ofisleri yer alacak. Merkezin günde ortalama 75 ila 100 bin arasında çalışanı ağırlaması bekleniyor.

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